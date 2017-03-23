27 مشروعاً في المرحلة الرابعة لخطة جامعة نجران 

دشنت جامعة نجران مشاريع المرحلة الرابعة للخطة الإستراتيجية 1433/1440هـ، والبالغة 27 مشروعاً، بواقع أحد عشر مشروعاً مستحدثاً، إضافة إلى 16 مشروعاً ممتداً من المراحل الأولى والثانية والثالثة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وتأتي أهمية المرحلة الرابعة للخطة في أنها سبقتها مرحلة تحديث رسالة وأهداف ومشاريع الخطة الإستراتيجية للجامعة، فضلاً عن أنها ستلعب دوراً كبيراً في استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي للجامعة من هيئة تقويم التعليم. ويعد التطوير المستمر لمتطلبات البرامج لضمان فاعلية الأنشطة الأكاديمية والتدريب الميداني أهم المشاريع المستحدثة في المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى وضع خطة لاستكمال الكوادر الأكاديمية وفقاً لمتطلبات البرامج والوحدات، واستثمار مرافق الجامعة لتعزيز مصادر التمويل الذاتي، وكذلك تجهيز وتطوير المعامل والقاعات الدراسية وفقا للمعايير القياسية بما يحقق نواتج التعلم، وتطوير الإسكان الجامعي للطلاب والطالبات واستكمال متطلباته وفقاً للمواصفات القياسية، إلى جانب تصميم دليل إجراءات الأعمال المالية والإدارية يتسم بالجودة والمرونة، وتصميم الهيكل التنظيمي لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، و تصميم وتنفيذ آلية لتسويق نتائج البحث العلمي، وتصميم آلية لتطوير العمل الاستشاري الأكاديمي من خلال بناء بيوت خبرة متخصصة، إضافة إلى تصميم منظومة متكاملة للتواصل الإعلامي وتعزيز الصورة الذهنية للجامعة. وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي أن مشاريع المرحلة الأولى من الخطة الإستراتيجية بدأت في العام 1433/1434هـ بـ 37 مشروعاً تطويرياً، ثم نفذت مشاريع المرحلة الثانية في العام 1434/1435هـ بـ 30 مشروعاً «بواقع 17 مشروعا مستحدثا، و13 مشروعا ممتدا من المرحلة الأولى»، فيما بلغت مشاريع المرحلة الثالثة من الخطة الإستراتيجية في العام 1435/1436هـ 30 مشروعاً «بواقع 14 مشروعا مستحدثا، و16 مشروعا ممتدا من المرحلتين الأولى والثانية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٣-٢٠١٧)