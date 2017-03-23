دعوة اجتماع الجمعية العامة – شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)

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03-2

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (٠٣) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٢٣)
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