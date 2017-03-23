إعلان تعزية – عائلة الخنيني بالجبيل تعزي في وفاة محمد عبدالرزاق قنبر الأنصاري

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٦) صفحة (١٢) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٢٣)

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