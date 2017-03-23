بدء الدوام الصيفي بمدارس البكيرية

الأحد المقبل..

حددت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية الأحد القادم ، بداية الدوام الصيفي لعموم مدارس تعليم المحافظة ( بنين – بنات ) للعام الدراسي الحالي 1437 / 1438هـ.

وأبان الإدارة أن الاصطفاف الصباحي بالنسبة لمدارس (البنين) يبدأ الساعة: 7.00 صباحاً والحصة الأولى تبدأ الساعة 7.15 صباحاً، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنات) الساعة: 6.45 صباحاً وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7.00 صباحاً.

ودعا مدير التعليم بالمحافظة الدكتور خالد بن راجح الراجح جميع القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لصالح العملية التعليمية.