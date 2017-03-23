إغلاق 4 محلات تجارية مخالفة بالباحة

أغلقت بلدية الشمال التابعة لأمانة منطقة الباحة، أربعة محلات تجارية متعلقة بالصحة العامة، وصادرت أكثر من 90 كيلوجراماً من المواد الغذائية، عقب تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المحلات والمطاعم والأسواق.

وأوضح رئيس البلدية محمد الشهراني ان الجولة الميدانية المفاجئة على المطاعم والأسواق، شملت اكثر من 60 محلاً.

واسفرت عن رصد وتحرير 34 مخالفة، تنوعت ما بين عدم ارتداء القفازات وتدني مستوى النظافة العامة للمحل والشخصية للعاملين، وسوء الحفظ والتحضير وعدم التقيد بالزي الرسمي.

وأكد أن البلدية ستستمر في تكثيف الجولات الميدانية على المحلات التي تدخل ضمن الصحة العامة وكذلك سرعة التفاعل مع البلاغات التي يتم تلقيها مباشرة أو عن طريق غرفة عمليات الأمانة على الرقم 940، كما أكد عدم التهاون مع المخالفين للاشتراطات الصحية والنظافة وتطبيق الغرامات الجزائية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.