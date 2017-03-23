القتل تعزيراً لمهرب هيروين بالرياض

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتهريبه كمية من الهيروين المخدر.

وقالت الوزارة بيان لها إن سلطات الأمن ألقت في وقت سابق؛ القبض على نعمت الله خاسته قل (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني في منطقة الرياض.

وأكدت “الداخلية” أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذّرةً كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.