القيادة تعزي رئيسة وزراء بريطانيا في ضحايا هجوم لندن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لدولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني.

وقال الملك المفدى “علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي، لنبعث لدولتكم ولأسر الضحايا وللشعب البريطاني الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض مثل هذه الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهتها والقضاء عليها.

في السياق نفسه؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لدولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني.

وقال ولي العهد ” بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعرب عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية، لأبعث لدولتكم ولأسر الضحايا وللشعب البريطاني الصديق بأحر التعازي والمواساة”.

وكذلك بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لدولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني.

وقال ولي ولي العهد ” ببالغ الحزن علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعبر عن استنكاري الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، لأبعث لدولتكم ولأسر الضحايا وللشعب البريطاني الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة”.