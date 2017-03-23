نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً في مروج مخدرات بالدمام، وأدانه القضاء.

وجاء في بيان الوزارة ” بفضل من الله تم القبض على ناصر بن صالح بن خاطر آل حرشان (سعودي الجنسية) عند قيامه بترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر للمرة الثانية.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين، على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذّرةً كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.