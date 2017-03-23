ترامب يوقع قانون لتمويل ناسا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يرفع ميزانية الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ويمول برنامج الوكالة لعلوم الأرض، كما يتضمن هدف الوصول إلى كوكب المريخ بحلول عام 2030 م.

ويشير القانون إلى زيادة ميزانية ناسا إلى 19.5 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة طفيفة عن مقترح الميزانية الذي عرضه ترامب على الكونغرس، والذي اقترح تخصيص 19.1 مليار دولار للوكالة.

وقال ترامب :” إن القانون سيدعم مهمة ناسا الرئيسية في اكتشاف الفضاء، وسيساعدها على التعاقد مع شركات طيران خاصة مثل SpaceX لتصنيع المركبات الفضائية”.

ويهدف القرار أيضًا إلى إرسال طاقم بشري إلى كوكب المريخ بحلول عام 2030 م، واستكشاف إمكانية السكن البشري على هذا الجرم السماوي.

وكتب ترامب على حسابه في موقع تويتر بعد توقيعه على القرار أن إدارته “تدعم علماء ومهندسي ورواد فضاء ناسا في سعيهم للاكتشافات”.