ضبط مصنع حلويات مخالف في تبوك

ضبطت إدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة تبوك أمس خلال جولاتها الميدانية في أحد المنازل الشعبية بحي أبو سبعة بمدينة تبوك معملا لتصنيع الحلوى في بيئة تفتقد لأقل الاشتراطات الصحية حيث تم إغلاق المعمل والمحل ومصادرة محتوياته.

وأكد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور محمد بديوي، أنه تم إتلاف 225 كيلو غراما من الحلويات التي انتجها المعمل ومصادرة 10 أكياس دقيق وأجبان وحليب وقشطة منتهية الصلاحية وضبط عامل لايحمل شهادة صحية.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات بالاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني.