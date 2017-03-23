إحباط تهريب 68 ألف حبة كبتاجون

احبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض 3 محاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغ عددها 68.383 حبة، وكمية من مادة مخدرة بلغ وزنها 4.630 كيلو جرام مخبأة بداخل 3 إرساليات.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد بأنه في المحاولة الأولى وعند وصول إحدى الإرساليات وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها 68.383 حبة مخبأة بداخل ثلاثة صناديق خشبية مغلفة بالقماش وبداخلها مفارش.

وفي المحاولتين الأخرى أوضح الفهيد أنه عند وصول الإرساليتين وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من مادة مخدرة بلغ وزنها 4.630 جرام مخبأة بداخل إرساليتين تحتوي على حقيبة ملابس والأخرى إرسالية أجهزة كهربائية.