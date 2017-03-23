“العصيمي” تأمين منسوبي التعليم يشمل الأمراض المستعصية

أكد متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي أن التأمين الطبي لمنسوبي التعليم لا يتطلب إفصاح للمسجلين في الثلاثة الأشهر الأولى، ويشمل جميع الأمراض المزمنة والمستعصية والحمل والولادة.

وأوضح العصيمي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن التأمين الطبي يوفر خيار الاستقطاع الشهري والدفع لكامل المبلغ وتغطية شبكات طبية ومستشفيات واسعة ومشهورة، بجانب ضمان حق المؤمن عليه وفق أنظمة الشكاوى والمطالبات، وإمكانية العلاج في جميع المستشفيات المشمولة في أي منطقة يرغبها المؤمن، إضافة إلى توفر نظام خدمة للرد على الاستفسارات خاص بالتعليم فقط وسعر منافس وخاص بمنسوبي التعليم.

وأضاف: تلقت وزارة التعليم عدة عروض من شركات التأمين، ولكنها لم تحقق شروط ومعايير الوزارة للدخول في نطاق الشركات المنافسة.

مبيناً أن التأمين سيكون عبر شركة تكافل الراجحي هو المعتمد فقط، وتغلق الوزارة قبول أي طلبات من الشركات خلال العام الحالي.