الأسهم المحلية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.38 نقطة ليقفل عند مستوى 6878.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نادك، وبروج للتأمين، والخليج للتدريب، وأسواق المزرعة، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعاً.

أما أسهم شركات إكسترا، والمستشفى السعودي الألماني، وعذيب للاتصالات، ووفا للتأمين, ومكة للإنشاء والتعمير، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.60% و 2.13% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وبترو رابغ، وشاكر، ودار الأركان، والجزيرة ريت، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والطيار، وشاكر، والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 48.48 نقطة ليقفل عند مستوى 5091.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 507 صفقات.

وكانت أسهم شركات باعظيم، وبحر العرب، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصمعاني، والعمران، والتطويرية الغذائية، وريدان، وأبومعطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات بحر العرب، وريدان، وأبو معطي، وباعظيم، والصمعاني، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وريدان، والصمعاني، وأبو معطي، وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.