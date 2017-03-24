الطائي ينشد نقاط العدالة.. وظروف وج تغري العروبة
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يوم بلا امرأة!!
رضي الموسوي
أطفال داعش
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إلى جا شيهان وخِّرْ عن طريقه .
الصّقر من صقّاره والكيّال هالمرّه يمكن يجيب الصّيد السّمين .
منتخبنا ياللي علي طَرْقْ كاس العالم ما يِمِلّي،، أُخْطُفْ لنا ب طِيركْم كاس العالم هالسّنه ٢٠١٨م ،، خلّي خواطرنا وخواطر العرب تِسْفِهِلّي،،
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إلى جا شيهان وخِّرْ عن طريقه .
الصّقر من صقّاره والكيّال هالمرّه يمكن يجيب الصّيد السّمين .
منتخبنا ياللي علي طَرْقْ كاس العالم ما يِمِلّي،، أُخْطُفْ لنا ب طِيركْم كاس العالم هالسّنه ٢٠١٨م ،، خلّي خواطرنا وخواطر العرب تِسْفِهِلّي،،