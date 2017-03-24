بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لأسرة غدران، في وفاة والدهم الشيخ سعيد (رحمه الله).

وسأل الملك المفدى، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

من جهتهم قدم ذوو الفقيد، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن هذا غير مستغرب على قيادة البلاد التي تقف مع المواطنين في أفراحهم وأحزانهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٢) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)