بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لأسرة غدران، في وفاة والدهم الشيخ سعيد (رحمه الله).
وسأل الملك المفدى، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب.
من جهتهم قدم ذوو الفقيد، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على تعازيه ومواساته، مؤكدين أن هذا غير مستغرب على قيادة البلاد التي تقف مع المواطنين في أفراحهم وأحزانهم.
خادم الحرمين الشريفين يعزي أسرة سعيد غدران
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لأسرة غدران، في وفاة والدهم الشيخ سعيد (رحمه الله).
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٢) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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هل يستغرب من الكرام هذا الفعل الكريم ، ولكن يستحق للقارىء ان يعتب ويعجب من غياب خبر الرجل الكريم من بعض الصحف وصفحات الاعلام الاخرى ، خاصة وان الرجل ينتمى لنفس المناطق التى قدم منها من يقفون على قمة العمل الصحفي وان الرجل هو قامة من قامات العمل الاعلامى عبر الدعم المادى ، قد لا أكون على صلة بالرجل ولكن الأفعال الكريمة والنبل والفضائل تجعل لة دينا فى عنق الآخرين