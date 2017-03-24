دورة تناقش خصائص نمو طلاب «المتوسطة» و«الثانوية»

شارك 20 مرشداً طلابياً في دورة تدريبية حول خصائص نمو طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية.

وقدم الورشة التي نظمها مكتب التعليم بالخبر في مقر مدرسة الخبر المتوسطة، أمس الأول، مشرف التوجيه والإرشاد أحمد الحارثي.

وأوضح المشرف التربوي أحمد الحارثي، أن الدورة استهدفت مرشدي المرحلتين المتوسطة والثانوية، واستمرت لمدة يومين بمشاركة عدد من الطلاب، وتم خلالها التعريف بمفهوم النمو والجوانب المتعلقة به ومناقشة عدد من الحالات.

وأكد أن أهمية التدريب ودراسة خصائص النمو تكمن في توضيح أنواع المشكلات التي يحاول المتعلم حلها بمساعدة المدرسة أو بدونها، كما أنها دليل مهم لتتابع الأنشطة المدرسية وتقديم الخبرات التي تلائم مراحل النمو المختلفة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)