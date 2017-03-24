«كلنا الخفجي» ينطلق في 2 رجب

الخفجي ـ الشرق

نظمت اللجنة المنظمة لمهرجان «كلنا الخفجي الخامس» الذي سينطلق في الثاني من رجب المقبل في كورنيش المحافظة بجوار مركز الملك سلمان الحضاري، مؤتمراً صحفياً في قاعة الاجتماعات بفندق أنتور، أمس، بحضور محافظ الخفجي محمد الهزاع، وعدد من الإعلاميين.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي، أن المهرجان لهذا العام يختلف عن سابقه ودخل في مسابقة أفضل ستة مهرجانات التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

وذكر أن الخفجي تعد من أول المحافظات التي حصلت على دعم من هيئة الترفيه، حيث سيكون لهم مشاركات في الفعاليات المصاحبة للمهرجان أهمها خواطر الظلام، وافتح يا سمسم، ومسرحية حبل غسيل التي يعتمد نصها على الارتجال واقتباسه من الحضور، وكذلك القرية الصينية وعرض التنين، والجالية الهندية تحت إشراف السفير الهندي الذي وعد بحضوره للمهرجان، بالإضافة إلى الأسر المنتجة في جمعية البر الخيرية ممثلة بالتنمية الأسرية، وفريق التصوير الضوئي، وفريق أبعاد، وفريق الرائدية بأقسامه الثلاثة، ووحدة أمن المنشآت، والمقاهي، التي سيتم تجهيزها بطريقة مختلفة عما سبق.

كما تشمل الفعاليات، نادي ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة الشرقية، جناح القصيم، حرس الحدود، وقرية القارئ الصغير، وتشرف عليه جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخفجي، ومكتب توعية الجاليات، إضافة إلى فلكور شعبي لأهالي الخفجي.

من جهته، قدم محافظ الخفجي لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الشكر على دعمه لمهرجان «كلنا الخفجي» وحرصه على إنجاح مهرجانات المنطقة الشرقية من أجل ترفيه وسعادة مواطني المنطقة وزائريها، سائلاً الله التوفيق لنجاح المهرجان الذي سيكون مميزاً، مثمناً دور الإعلام الذي يعد شريكاً رسمياً في النجاح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)