شراكة لإيجاد برامج مبتكرة لتطوير قدرات أبناء الوطن

أبرمت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، اتفاقية عقدي شراكة استراتيجية، أحدهما مع الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الخدمات التعليمية، والآخر مع مكتب تعليم محافظ الجبيل، وذلك لدعم ورعاية عشرات البرامج والأنشطة التعليمية والتربوية والفكرية والعلمية والتوعوية، التي تنفذها المدارس لجميع المراحل على مدار العام، وذلك مشاركة وسعياً من «سابك» لإيجاد برامج علمية تكنولوجية مبتكرة، لتأهيل قدرات أبناء الوطن الطلاب وتعزيز علاقة النشء بالعلوم والتقنية والابتكار، وإكسابهم مهارات عملية في تطوير الذات وتنمية حس المبادرة، من خلال إقامة مشاريع نوعية وبرامج مبتكرة ضمن رسالة اجتماعية ترمي إلى إثراء إسهامات الشركة في برامج خدمة وتنمية مجتمعها.

وأعرب كل من مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل محمد الهاجري، ومدير مكتب تعليم محافظة الجبيل معمر الزهراني، عن بالغ الشكر والتقدير لتوقيع الاتفاقيتين مع شركة «سابك» التي حرصت على تعزيز علاقاتها المجتمعية مع قطاع التعليم، الذي يمثل الرافد الأهم لإمداد الوطن بالكوادر لقيادة دفة المصانع، حرصاً منها على الرقي في تنفيذ برامجها للمسؤولية الاجتماعية بشكل متطور وخلاق وبما يحقق استدامة.

وتتيح الاتفاقيتان بناء جسور من التلاحم بين «سابك» وطلاب المدارس لإطلاق طاقاتهم الإبداعية وتنمية مهاراتهم العملية حيث تعد شريكاً فاعلاً لتحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم من خلال مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)