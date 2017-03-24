«موهبتي سر إبداعي» في «تعليم الأحساء»

نظمت إدارة التربية والتعليم في الأحساء في المتوسطة الخامسة بالمبرز، أمس، برنامج بعنوان «موهبتي سر إبداعي».

واستهل البرنامج بتلاوة من الذكر الحكيم، وكلمة قائدة المدرسة هيام الشهاب، وكذلك كلمة منسقة الموهوبات فاطمة السلمان، وأخرى لممثلة البرنامج من إدارة التعليم خلود السلطان.

كما شهد البرنامج عرضاً رياضياً قدمته طالبات الدمج، إلى جانب تنفيذ طالبات ورش تدريبية، وعرض أنشودة «يا معلمي» من تقديم مجموعة من الطالبات الموهوبات.

واشتمل البرنامج كذلك على عدة أركان وهي: «ركن المبتكرة الصغيرة، والتجارب العلمية، والتقنية والتكنولوجيا، والقراءة والاطلاع، ومواهب التربية الخاصة، والاستشارات النفسية، ومسابقات وجوائز، والفنون الجميلة، إضافة إلى الموهبة والإبداع».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)