أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً برئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي.

وأعرب الملك المفدى خلال الاتصال عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب بريطانيا الصديق وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي حصل في العاصمة لندن، راجياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين استنكار المملكة العربية السعودية وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، مشيراً إلى وقوف المملكة مع بريطانيا بكل إمكاناتها.

وبيَّن -حفظه الله- أن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي، لاجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه. وكان خادم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث برقية عزاء ومواساة لرئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني.

وقال الملك المفدى «علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي، لنبعث لدولتكم ولأسر الضحايا وللشعب البريطاني الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، مجددين موقف المملكة العربية السعودية الثابت في رفض مثل هذه الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهتها والقضاء عليها».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية عزاء ومواساة لرئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني.

وقال ولي العهد «بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعرب عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية، لأبعث لدولتكم ولأسر الضحايا وللشعب البريطاني الصديق أحر التعازي والمواساة».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني.

وقال ولي ولي العهد «ببالغ الحزن علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعبر عن استنكاري الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، لأبعث لدولتكم ولأسر الضحايا وللشعب البريطاني الصديق أحر التعازي وصادق المواساة».

إلى ذلك، عبَّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع قرب مقر البرلمان البريطاني، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً في الوقت نفسه العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومةً وشعباً، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء.

من جهة أخرى بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس يانوش آدر رئيس الجمهورية الهنغارية بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك المفدى: «يسرنا بمناسبة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الهنغاري الصديق مزيداً من التقدم والازدهار».

وأشاد- أيده الله- في هذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، ونسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس الجمهورية الهنغارية بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ومزيداً من التقدم والرقي لشعب هنغاريا الصديق.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس يانوش آدر رئيس الجمهورية الهنغارية بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي ولي العهد عن أصدق التهاني، وأجمل التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ومزيداً من الرقي والازدهار لشعب هنغاريا الصديق.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٢) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)