«الترفيه الآمن» في ختام ملتقى «صحة المرأة بلياقتها»

اختتم صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، أمس، فعاليات ملتقى «صحة المرأة بلياقتها» المقام برعاية وكيل الرئيس للقسم النسائي في الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وحضور الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، وحرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، ونخبة من المتحدثات والشخصيات الرياضية النسائية المهمة على مستوى المملكة ودول الخليج.

وشكر الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن الجاسر، الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على رعايتها ومساهمتها الفعّالة في إثراء الملتقى ونجاحه، كما قدم شكره لكافة الجهات الحاضرة والراعية للملتقى.

وأشار إلى أن تعاون كافة القطاعات كان له أثر فعّال في تعزيز الغرض من الملتقى وهو تمكين المرأة السعودية في كافة المجالات.

من جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير، إن نجاح الملتقى يأتي نتيجة لجهود كافة الجهات الراعية والموجودة فيه، والتأكيد على ضرورة وأهمية الرياضة النسائية السعودية والخليجية.

وشهد اليوم الثاني للملتقى عديداً من الأنشطة الرياضية المصاحبة وورش العمل التفاعلية التي تحدثت عن الترفيه الآمن، وانعكاس ممارسة الرياضة البدنية على صحة وسلامة المرأة الجسدية والعقلية، بحضور كثيف من السيدات والفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)