العثور على آسيوي متوفى داخل ثانوية بنات

عثرت قائدة الثانوية الأولى للبنات في حائل، على عامل نظافة من الجنسية البنجلاديشية متوفىً في فناء المدرسة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي فهيد الشمري لـ «الشرق»؛ أن غرفة العمليات الموحدة في شرطة المنطقة تلقت بلاغاً من قائدة الثانوية الأولى للبنات في حائل صباح أمس الأول، عن وجود شخص متوفى في فناء المدرسة، مبيناً أنه تم على الفور انتقال كافة الجهات المختصة إلى المدرسة، ليتبين أن الجثمان يعود لمقيم من الجنسية البنجلاديشية «في العقد الخامس من العمر» ويعمل في نظافة المدرسة.

وأضاف: الإجراءات الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية، ولا تزال إجراءات الاستدلال جارية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)