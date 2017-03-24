«أمانة الشرقية» تتلف مستحضرات مجهولة المصدر

الدمام ـ الشرق

أتلفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارتي التجارة والاستثمار والصحة، عديداً من المستحضرات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية إثر جولات ميدانية.

وأبان مدير عام صحة البيئة الدكتور عبدالرحمن الشهيل، أن الكمية المتلفة بلغت 537,304 كيلوجرامات و304,868 لتراً من مستحضرات تحتوي مواد ضارة أو منتهية الصلاحية أو تسبب ضرراً للمستهلكين، مشيراً إلى أن الجولات استهدفت عدة مناطق مختلفة في حاضرة الدمام شملت شرق الدمام وغرب الدمام ووسط الدمام، إضافة إلى الظهران ومحافظة الخبر، وفق لجنة متابعة محلات العطارة والادعاءات الطبية.

وأكد الدكتور الشهيل استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المحلات ورصد من يخالف الأنظمة والتعليمات وشروط ومواصفات المنتجات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)