استشهاد جندي في ظهران الجنوب

استشهِد الجندي في حرس الحدود، عطا الله ياسين عطا الله العنزي، مساء أمس إثر تعرض أحد المراكز الحدودية في قطاع ظهران الجنوب، في منطقة عسير، إلى مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه “عند الساعة 4:40 دقيقة من مساء اليوم الخميس؛ تعرض أحد المراكز الحدودية في قطاع ظهران الجنوب في منطقة عسير لمقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية”، و”قد نتج عن شظايا المقذوف استشهاد الجندي بحرس الحدود عطا الله ياسين عطا الله العنزي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله من الشهداء، والله ولي التوفيق”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٧) صفحة (١) بتاريخ (٢٤-٠٣-٢٠١٧)