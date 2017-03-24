بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيد خطة الطوارئ التي أعدتها مسبقا للتعامل مع موسم الأمطار والحالات المطرية الطارئة، وذلك بعد تأكيد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أن المنطقة الشرقية ستشهد اليوم أمطار متوسطة وغزيرة.

وكشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة بدأت منذ يوم الأربعاء في تنفيذ خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع موسم الأمطار والحالة المطرية الاستثنائية، لافتا الى أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير يباشر ويتابع بنفسه خطوات ومراحل تنفيذ سير الخطة التي اعدت مسبقا.

وأشار إلى أنه تم نشر عشرات المعدات والآليات في جميع أحياء حاضرة الدمام الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى تواجد الفرق الميدانية، لتنفيذ خطة الطوارئ ولسحب جميع تجمعات مياه الأمطار.

فيما تم تشغيل جميع محطات تصريف مياه الأمطار التي تبلغ 43 محطة، إضافة إلى المتابعة الميدانية من رؤساء البلديات والمهندسين المختصين وشركات النظافة ومقاولي الأمانة، المتواجدين حاليا في جميع محطات تصريف مياه الامطار للتأكد من عمل جميع المحطات.

وبين أن ‏بلدية محافظة الخبر قامت بنشر فرق ميدانية لمتابعة عمل الآليات والمعدات في المواقع كافة، وتوزيع 50 مضخة بسعات مختلفة في عدد من المواقع، فيما قامت بلدية شرق الدمام بتوجيه مضحات 3 بوصه لجميع مواقع المنطقة، وتكثيف تواجد الفرق الميدانية للكشف على فتحات تصريف المياه، إضافة إلى قيام ‏بلدية غرب الدمام بنشر أكثر من 17 صهريج لسحب تجمعات مياه الأمطار من ضاحية الملك فهد، وحي الفاخرية والاحياء الغير مخدومة فيها، مشيرًا إلى قيام وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم بتفقد آلية تصريف مياه الامطار في الضاحية ومناطق غرب الدمام يرافقه رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس بن محمد العريج.

وأكد الصفيان أن الأمين يتابع تنفيد الخطة بشكل مباشر ووجه بتسخير كافة الموارد البشرية والفنية لتنفيذ الخطة على أكمل وجه، لافتا الى مشاركة جميع البلديات التابعة والمرتبطة بكافة مناطق ومحافظات المنطقة الشرقية في الخطة وكذلك غرفة الطوارئ التي تابعت فرق الصيانة والفرق الميدانية أثناء تعاملها مع تجمعات المياه في جميع المناطق والأحياء .