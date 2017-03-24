استمرار الأمطار الرعدية على 12 منطقة

يتوقع لطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة تشمل (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية).

وكذلك على مرتفعات (نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة)، فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء من شمال وغرب المملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.