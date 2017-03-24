كندا تقر قانوناً ضد الاسلاموفوبيا

أقر مجلس العموم الكندي بتشجيع كبير من حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو مشروع قانون يمهد الطريق أمام إجراءات مستقبلية من أجل محاربة ظاهرة الخوف من الإسلام أو معاداة الإسلام.

ويدعو مشروع القانون الذي تم اقراره الحكومة الى ادراك الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف ولإدانة الاسلاموفوبيا وكل اشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة.

وأيد معظم نواب حزب ترودو الليبرالي والحزب الديموقراطي الجديد اليساري تقريبا القانون غير الملزم، في حين صوت نواب حزب المحافظين ضده.

يذكر بأنه في أعقاب الهجوم الذي استهدف المصلين داخل مسجد في كيبيك أثناء تأديتهم لصلاة العشاء، في فبراير الماضي، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 8 آخرين تعرضت حكومة ترودو لضغوط من أجل شجب كل أشكال التفرقة الدينية.