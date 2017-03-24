فتح باب طائرة تقل فريقا أرجنتينيا تلقائيا

فتح باب طائرة تشارتر تقل فريق راسينغ الأرجنتيني تلقائيا خلال مرحلة الإقلاع، ومن حسن الحظ أن قائد الطائرة تمكن من تفادي كارثة اذ تمكن من قطع الغاز في الوقت المناسب.

وانطلقت الطائرة بسرعة على مدرج الإقلاع في مطار كوردوبا فبدأ اللاعبون المذعورون بالصراخ لإنذار السائق بأن أحد أبواب الطائرة مفتوح.

ووقع الحادث الأحد بعد مباراة بلغرانو مع راسينغ، ولم يكشف عنه إلا الخميس من قبل أحد ركاب الطائرة.

يذكر أن كارثة سابقة وقعت في نوفمبر الماضي أدمت قلوب عشاق كرة القدم في أميركا الجنوبية عندما سقطت طائرة تقل لاعبي تشابيكوينسي البرازيلي وهم في الطريق إلى ميديين الكولومبية لمواجهة فريق أتلتيكو في نهائي كوبا سودأميريكانا. وأسفر الحادث عن وفاة 71 شخصا من أصل 77 راكبا كانوا على متنها.