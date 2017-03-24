الكشف عن أصول منفذ هجوم لندن

أكد جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني، اليوم الجمعة، أن الشخص الذي نفذ اعتداء ويستمنستر، يوم الأربعاء 22 مارس الجاري، كان اسمه أدريان راسل، قبل أن يعتنق الإسلام ويصبح خالد مسعود.

كما أعلنت الشرطة، عن عمليتي اعتقال “بارزتين” فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الأخير الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المنفذ، وإصابة 29 شخصا.

يذكر أن الشرطة البريطانية، كانت قد افادت في وقت سابق، بأن لدى منفذ الهجوم مسعود سجلا في عدد من الإدانات الجنائية، لكنها ليست في جرائم متصلة بالإرهاب.

وكانت الشرطة البريطانية، قد قامت أمس الخميس 23 مارس 2017، بمداهمة منزل في مدينة برمنغهام، ثاني مدن بريطانيا من حيث المساحة والكثافة السكانية وتوقيف 7 أشخاص، غداة الهجوم الإرهابي.