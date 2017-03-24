قتيل وجرحي في تفجير بالمعادي جنوبي القاهرة

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرون من أسرته، اليوم، جراء انفجار بحي المعادي جنوبي القاهرة، بسحب ” رويترز”.
وأكد التلفزيون الرسمي في مصر، أن الانفجار الذي وقع في حي المعادي، جنوبي القاهرة، نجم عن جسم غريب.
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