قتيل وجرحي في تفجير بالمعادي جنوبي القاهرة

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب 3 آخرون من أسرته، اليوم، جراء انفجار بحي المعادي جنوبي  القاهرة، بسحب ” رويترز”.

وأكد التلفزيون الرسمي في مصر، أن الانفجار الذي وقع في حي المعادي، جنوبي القاهرة، نجم عن جسم غريب.

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