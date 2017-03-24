تغريم برشلونة 19 ألف يورو

فرضت لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) امس الخميس، غرامة مالية بلغت 19 ألف يورو، على نادي برشلونة الإسباني بسبب اقتحام الجماهير لملعب “الكامب نو” عقب انتهاء مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد اليويفا في بيان نقلته وكالة الانباء الاسبانية أن العقوبة جاءت تطبيقا للمادة 16 (الفقرة الثانية) من لائحة الانضباط, المتعلقة بدخول الجماهير لأرض الملعب, وأيضا بسبب السلوك غير المنضبط للفريق (الحصول على خمس بطاقات أو أكثر) والمادة 15 (الفقرة الرابعة) من اللائحة.

وأشار اليويفا الى أن قائمة الانذارات خلال المباراة تضمنت جيرارد بيكيه في الدقيقة (23) وسرجيو بوسكيتس في الدقيقة (36) ونيمار دا سيلفا (64), ولويس سواريز (67).

يذكر أن الفريق الكتالوني تمكن من تحقيق تأهل تاريخي في تلك المباراة وعوض خسارة مباراة الذهاب في باريس برباعية نظيفة وحقق فوزا ساحقا بستة أهداف مقابل واحد, ليحجز مقعده في ربع النهائي ويواجه يوفنتوس الإيطالي وهو الأمر الذي تسبب في فرحة جنونية لدى الجماهير التي نزلت لأرض الملعب للاحتفال عقب نهاية المباراة.