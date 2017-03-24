حسني مبارك حر طليق

أكد محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن الأخير توجه إلى منزله في شرق القاهرة، الجمعة، بعد تنفيذ حكم الإفراج عنه، ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ 6 سنوات. وتوجه مبارك عائدا إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة.

وكانت محكمة النقض قد برأت مبارك هذا الشهر من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما.

والقي القبض على مبارك في أبريل 2011 وقدم للمحاكمة في أكثر من قضية أدين في إحداها ومعه ابناه علاء وجمال بالفساد وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات احتسبت من مدة الحبس الاحتياطي لكل منهم.

ولا يزال مبارك يواجه تهما بالفساد في قضية هدايا قالت السلطات إنه تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون خلال رئاسته، من عام 2006 حتى يناير 2011. وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية “هدايا الأهرام”.

وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق ثمينة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة.

يذكر أن مبارك البالغ من العمر 88 عاما أمضي جانبا من حبسه في مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.