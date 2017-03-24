القبض على مطلق النار ببلدة القديح

ألقت الجهات الأمنية في محافظة القطيف القبض على مواطن “عشريني”، وذلك بعد إقدامه على إطلاق النار على شاب ببلدة القديح.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه إلحاقا لما سبق الإشارة عنه مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٢-٦-١٤٣٨هـ، عن تعرض مواطن ١٩ عام لإطلاق النار من أحد الأشخاص أثناء تواجده بالقرب من مقبرة بلدة القديح مما أسفر عنه اصابة المجني بعدة طلقات نارية اسعف على اثرها الى المستشفى.

وأضاف العقيد الرقيطي: “بفضل من الله تم القبض على الجاني حيث تبين انه مواطن يبلغ من العمر ٢٨ عام، وتم ايقافه تمهيدا لأحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.