شهدت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال الخمسة عشر أيام الماضية، 310 بلاغاً على محافظات المنطقة تنوعت ما بين حوادث تصادم وانقلاب ودهس.

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، أن عدد الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث والحالات المرضية بلغت 304 إصابات، وخمس حالات وفاة، مشيراً إلى أن العديد من الإصابات عولجت في موقع الحادث والبعض نقل بوسيلة أخرى.

في حين نقلت فرق الهلال الأحمر 105 إصابات منها، وتم التعامل من قبل الفرق الإسعافية مع تلك الحالات بالموقع بما يقتضيه الموقف حسب كل حالة ومن ثم نقلها للمستشفى.

وطالب الزهراني الجميع بعدم الاستعجال في نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية التي هي على دراية تامة بطريقة النقل الصحيحة والسليمة.