الأخضر يصل جدة

وصلت بعثة المنتخب السعودي صباح اليوم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من تايلند استعداداً للانتظام في المعسكر الإعدادي لمواجهة الأخضر القادمة أمام منتخب العراق الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

وكان في استقبال بعثة الأخضر عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم حمد الصنيع ومسؤولي الخطوط الجوية العربية السعودية التي احتفلت بالأخضر في الصالة الخاصة بعد تغلبه على تايلند 3 / 0.

وسيريح المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بيرت فان ما رفيك لاعبي المنتخب عن الحصة التدريبية المسائية اليوم و إتاحة الفرصة للاعبين للخروج من المعسكر والالتقاء بأسرهم على أن يعاودوا الانتظام مجدداً للمعسكر مساءً.