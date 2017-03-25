الأخضر يفتح ملف العراق .. ويترقب «أشعة» العابد
مدن سعودية تشارك العالم الظلام في «ساعة الأرض» .. الليلة
نداء الجليدي
محمد بن سلمان ومركز الرياض للتنافسية
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الله يرحمه من يوم هو صغير وهو ينتظر هالترقيه المنحوسه اللهم ياكافي .
لا تموت يالاخو حتى تجيك الرقيه ،، طيِّب .
١- في العشرين. ٢- في الأربعين.
٣- في السّتين. ٤- في القبر
من ضحايا البيروقراطيه وما عنده فيتامين ،، واو،، هالمسيكين النّس تموت من الله وهذا مات من الله ثم التّأجيل والقهر المهم سبحان الله حتى وهو بالقبر ما يئس من الترقيه .
من لم يمت بالسّيف مات بالمؤجل،،،، تنوعت الأسباب والموت واحد .
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الله يرحمه من يوم هو صغير وهو ينتظر هالترقيه المنحوسه اللهم ياكافي .
لا تموت يالاخو حتى تجيك الرقيه ،، طيِّب .
١- في العشرين. ٢- في الأربعين.
٣- في السّتين. ٤- في القبر
من ضحايا البيروقراطيه وما عنده فيتامين ،، واو،، هالمسيكين النّس تموت من الله وهذا مات من الله ثم التّأجيل والقهر المهم سبحان الله حتى وهو بالقبر ما يئس من الترقيه .
من لم يمت بالسّيف مات بالمؤجل،،،، تنوعت الأسباب والموت واحد .