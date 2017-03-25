مهرجان أفلام السعودية ينتج 5 أفلام قصيرة

يطلق مهرجان أفلام السعودية في دورته الرابعة، فعالية سوق الإنتاج في حفل الافتتاح بعد غد الإثنين.وذلك بدعم من وزارة الثقافة والإعلام.

وسيمثل «سوق الإنتاج » منصة مشتركة بين المهرجان وشركائه من مؤسسات الإنتاج وسيقام بالتوازي مع أنشطة المهرجان في البيئة الفريدة التي يجتمع فيها أبرز العاملين في مجال الإنتاج من مواهب فردية ومنظمات قائمة.

ويهدف السوق ليكون همزة الوصل بين أصحاب المشاريع والعملاء المحتملين ومقدمي الخدمات، وتأسيس قاعدة بيانات تساهم في تأسيس ثقافة التسويق للعمل المحلي من خلال تقديم فرص العمل للباحثين عنها وتوفير جهد التوظيف على الشركات، وتسويق المعدّات والمنتجات الفنية، وخلق وعي متكامل بمستوى الإنتاج لتفعيل التنافس الفني الذي من شأنه الرقي بالعمل والمنتج السعودي.

كما سيطلق السوق مبادرة 5×5 وهي مبادرة تنافسية موجهة للمنتجين لاختيار 5 منهم لإنتاج 5 أفلام قصيرة خلال العام 2017م، تعرض في الدورة الخامسة من المهرجان، وتقوم المبادرة على اختيار 5 منتجين يقومون بدورهم باختيار مخرجين وكتاب سيناريو للعمل معهم تحت مظلة إحدى الشركات المشاركة في سوق الإنتاج التي ستوفر لهم المعدات والفنيين ووحدات ما بعد الإنتاج.

وأوضح مدير المهرجان أحمد الملا أن المبادرة تطلق لأول مرة وستكون ثمرة التعاون الذي سيقع تحت مظلة سوق الإنتاج، وتستهدف بشكل خاص المنتجين، في سعي لتعزيز الدور الإداري والتنظيمي في صناعة الأفلام وتمكين الصناع والشركات من اختبار السوق الإنتاجي بشكل أفضل من خلال الحلول التي سيعمل عليها المنتجون الفائزون بفرص إنتاج الأفلام، إضافة إلى المخرجين وكتاب السيناريو الذين سيعملون بشكل مشترك مع المنتجين لتحقيق أفكارهم من خلال خطط وحسابات واضحة تمهد لصناعة الأفلام بالمملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)