مدن سعودية تشارك العالم الظلام في «ساعة الأرض» .. الليلة

يشارك عديد من المدن السعودية اليوم السبت وللمرة الثامنة على التوالي في فعاليات أضخم حدث بيئي عالمي «ساعة الأرض» وذلك بتنسيق من المكتب الرسمي لساعة الأرض في السعودية مع عديد من أمانات المناطق والمدن حول المملكة وذلك لتوعية المجتمع بخطورة التغير المناخي وما يصاحبه من تدهور بيئي يوثر على حياة البشر على كوكب الأرض مركزين على عديد من الممارسات الخاطئة المضرة بالبيئة التي يجب أن توقف من أجل أن ننعم وأبناءنا في المستقبل بحياة نقية خالية من التلوث الذي ينعكس بدوره على عدة أمور كالهواء النقي ومياه الشرب والمحاصيل الزراعية وتفادي عديد من التغيرات المناخية الخطيرة مثل الرياح والأعاصير والفيضانات ونحوها.

وسيشارك في فعالية إطفاء الأنوار الرئيسة عدد من الشوارع والمعالم والحدائق والساحات والمباني حول المملكة، وذلك لمدة ساعة واحدة تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 9:30 مساء وفي الرياض ينظّم مكتب ساعة الأرض، وبالشراكة مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فعاليات متنوعة في متنزه حي البجيري بالدرعية، حيث ستبدأ الفعاليات من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء . وفي المنطقة الشرقية ستقام الفعالية في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 9:30 مساءً، علما أن الدخول لكافة الفعاليات مجاني لجميع الزوار.

ومن جانبه ذكر عجلان العجلان المدير التنفيذي لمكتب ساعة الأرض في السعودية أن عدد المدن السعودية المسجلة مشاركتها بشكل رسمي وصلت إحصاءاتها إلى نهاية يوم الخميس الماضي سبع مدن مشاركة رسمياً إضافة الى عدد آخر يجري التنسيق معهم، وتوقع العجلان أن يتخطى عدد مشاركات المدن السعودية هذا العام ما حققته العام الماضي من مشاركة لتسع مدن.

ومن جانب آخر أيضاً ذكر أن مدينة الرياض ستقوم بإطفاء الأنوار على عدد من الشوارع بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وإدارة الصيانة في الأمانة و هي: طريق الملك فهد من ميدان الجزائر إلى طريق الملك سلمان، طريق الملك عبدالله من طريق الملك خالد إلى شارع سلمان الفارسي، شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية )، طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، وطريق العروبة، وطريق عائشة بنت أبي بكر -رضي الله عنها -، وطريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وشارع الإمام أحمد بن حنبل، وطريق ديراب.

وفي المنطقة الشرقية وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية سيتم إطفاء عشرة آلاف عمود إنارة في كل من الدمام والخبر والظهران، حيث سيطفأ 7000 عمود في مدينة الدمام في الشوارع الرئيسة لحي الفيصلية والندى والمنار وأحد وبدر والضاحية، كما تشمل طريق الملك عبدالعزبز وطريق الملك سعود وطريق الأمير خالد، بالإضافة إلى شارع نجد وشارع الخليج من دوار الصدفة إلى فندق الشيراتون وشارع الجوهرة. وفي الخبر سيتم إطفاء 200 عمود إنارة في طريق الكورنيش وطريق الملك فيصل وطريق الملك سلمان وطريق الملك فهد. وفي الظهران سيتم إطفاء 1000 عمود في شارع الأمير أمجد بن عبدالعزيز وشارع عبيدة بن الجراح.

وفي مدينة جدة وبالتعاون مع أمانة جدة بإطفاء ميدان الكرة الأرضية وميدان الفوانيس، وفي مدينة عنيزة سيتم إطفاء الإضاءات على طريق الملك عبدالعزيز وطريق السفير الشبيلي وطريق زامل السليم وميدان الساعة ومبنى البلدية.

وتشارك منطقة الباحة في الحدث البيئي العالمي «ساعة الأرض»، وتفاعلاً معه تقوم أمانة المنطقة والبلديات التابعة بإطفاء أنوار المدينة الساعة الثامنة والنصف ليلاً ولمدة ساعة. كما تشارك أمانة منطقة تبوك في الفعالية بإطفاء آلاف من أعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات الرئيسة بمدينة تبوك, بالإضافة إلى إطفاء مبنى الأمانة الرئيس باستخدام نظام التحكم الآلي بالتشغيل والإطفاء لأعمدة الإنارة في الشوارع والطرقات .

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)