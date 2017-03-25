النافذة الواحدة تقوم بتبسيط الإجراءات الإدارية والتخلص من الروتين والبيروقراطية وتيسير وتسهيل الأعمال في المؤسسات والجهات الرسمية .. هذه العبارات أو ما يشبهها من حيث المضمون ردَّدها أكثر من مسؤول وفي أكثر من مناسبة تماشياً مع التوجهات والكلمات الأبوية من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. والبعض يعلم أن مركز الرياض للتنافسية كان من أهم أهدافه رفع تنافسية اقتصاد مدينة الرياض والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين ورفع أداء الأعمال بها. والسؤال المتوقع الآن في أذهان أغلبكم ماهي النتائج المتوقعة. قبل سنوات مضت وعلى الصفحة الرئيسة لأغلب صحفنا ورد مقتطف هذا الخبر «حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والمركز 17 في تصنيف التنافسية العالمية الذي تم إصداره من خلال التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لهذا العام «. ومعنى هذا ولعدة عقود من الزمن ونحن نُصنف من الاقتصادات -النامية – وهي كلمة لتلطيف المعنى للدول التي كانت تعاني من التخلف الاقتصادي، وذلك بالمقارنة مع الدول المتقدمة اقتصادياً، وفي هذا التعبير تشجيع لتلك الدول على المضي قدماً في عملية التقدم والتحول إلى اقتصاد متطور. بعض الدول، وهي التي سميت فيما بعد الاقتصادات الناشئة، نجحت في عملية التحول الاقتصادي وعبرت إلى مصاف الدول التي يمكن اعتبارها متقدمة اقتصادياً ومنها كورية الجنوبية وماليزيا وذلك على الرغم من وجود معوقات وعقبات كثيرة يتعذر بها المخططون الاقتصاديون لدينا منها الصراعات الإقليمية وتدني الإمكانيات الاقتصادية لتلك الدول. لكن تلك الدول اعتمدت على تطوير اقتصادياتها بتحسين بيئة الأعمال فيها وليس بتعقيدها كما يحصل لدينا . ويكفي أن نعرف أن معدل دخل الفرد في كوريا الجنوبية كان في العام 1971 يقارب 225 دولاراً أمريكياً وذلك بعد عقد من النمو المطرد في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 9%، وهذا الرقم كان في حينه يعادل ثلاثة أمثال دخل الفرد في الهند، بينما أصبح معدل دخل الفرد في كوريا الجنوبية الآن 10000 دولار أمريكي. كان لدينا مركز الرياض للتنافسية وهذا دليل على اهتمام الساسة بأهمية المركز وكان الأمين العام له هو ولي ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان. فالجميع راهن على النجاح النابع من روح الشباب بمهندس رؤية المملكة 2030م لقيادة التطوير في أجهزتنا الإدارية واستقطاب تجارب الدول الأخرى والوسائل التي استخدمتها تلك الدول لتحقيق قفزة في النمو الاقتصادي للمملكة ومنها تطوير العناصر التنافسية التي تتميز بها مملكتنا الحبيبة. وعلى الرغم من أننا نحتل موقعاً مميزاً في تصنيف التنافسية العالمية، إلا أن الطموح كبير وليكن موقع مركز الرياض للتنافسية الذي وضع أهدافه وانطلاقته سمو الأمير بداية الانطلاق للتنافس مع الدول الاقتصادية الكبرى، ونعده مقياساًَ ومؤشراً لنقاط القوة في اقتصادنا ولأهدافة الموضوعة مزايا نسبية يمكن تحويلها إلى ميزات تنافسية تدعم النمو الاقتصادي. ولا تكتمل الأهداف إلا بوضع السياسات والاستراتيجيات الواجب تطبيقها لتعزيز القدرة التنافسية لتحسين بيئة الأعمال بما ينعكس نمواً اقتصادياً وتحريراً للقدرات الكامنة لاقتصاد بلدنا الحبيب. والسؤال الأهم والذي يدور في ذهني حالياَ هل مازال مركز الرياض للتنافسية يحقق قفزات كما عودتنا الرياض بتميزها.