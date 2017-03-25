نبض
سعد الرفاعي
عيد الأم أم بؤسها!؟
الأم واحة الطمأنينة ونبع الحنان الصافي، عطاء لا حدود له وحب لا ينتهي، إن مرضت مرضت وإن ألمت ألمت، وإن سعدت سعدت ولو كان على حساب ألمها. الأم كتاب يتجدد لايبلى وعاطفة تتوقد لاتخفت، دونها تقصر الكلمات ولو جمعت شتى اللغات، وعنها تصدر بيض المعاني مهما كانت تشكو أو تعاني. الأم جنة في حقيقتها، في طبيعتها، في عطائها، وفي تشريعنا الرباني تحت أقدامها؛ فطوبى لمن برها وسرها وأكرمها ونعمها وأوفاها فأعطاها وما بلغ لها عطاء! طوبى لمن أطاعها وما عصاها وقضى عمره في رضاها، وكل ما سبق يقتضي الموالاة وعدم المجافاة، والتذكر بلا نسيان والصلة دونما هجران؛ ليتجدد البر يوما بعد يوم دونما انقطاع أو امتناع. أسوق هذا متعجبا مما ابتدعوه تحت مسمى يوم الأم أو عيدها وماهو بيومها ولا بعيدها؛ فالعيد يوم عابر لا يعود إلا بعد سنة وهذا يجافي حقيقة البر ومعناه، ويمزق وشائج العطاء فتشل يمناه. عيد الأم الحقيقي أن تشعر بالحب كل حين وأن تنعم بالهدايا بين فينة وأخرى دون انتظار هدية عابرة في يوم عابر من السنة. عيد الأم الحقيقي في برها وصلتها وصلة كل ما له صلة بها من أبناء وبنات وقريبات وجارات أو صديقات.
نبضة بر: إن أردنا تكريما حقيقيا للأم فلنستبدل يوم الأم بعام الأم، ومن بر في عام فسيجد من السعادة ما يجعله يبرها كل الأعوام!!
يكفى عيد الام انه يعيد الحديث والذكرى لفضل الام ، وإلا سوف يمر عام كامل دون تجد الابتسامة تعلو محيا الام لانها تعلم ان هذا اليوم خاص بها من بين العالم ، والبعض لم يشعر بمعنى الام ، فعندما تكون الام مريضة جسديا او نفسيا او عقليا او عاجزة جسديا تستغرب كيف استطاع الأبناء ان يستمروا ويسيروا فى مشوار الحياة بدون رعاية الام ، الاغرب ان البعض كان يقارن بين أمة مع والدة احد كبار الاعلاميين ، ثم يكتشف الفارق الكبير بين والدته المريضة نفسيا وبين والدة الاعلامى الكبير التى تنتمى الى كبار العائلات فى الدولة والمنطقة ، عندها لم يُحد سوى ان يطأطئ رأسه من تعريض أمة لتلك المقارنة الخاسرة والمجحفة ، ورغم عدم التمتع برعاية الام والشعور بحنانها فان مكانها الفارغ فى الفؤاد والوجدان يظل يحتفظ بغلاوتة وقدرة العالى ، وقد يسال الابن لماذا يكون التلميح بحالة الام وقد انتقلت الى رحمة اللة ويكون الجواب للشعور بالتعويض عن بعض النقص والفراغ فى مشوار الحياة والالم والمعاناة
سلم يراعك في ديننا ايام السنه كلها اعياد للام من اولادها الذين يحرصون على طاعة الله وبرها ورضاها والبعد عن جفوتها بنظره او كلمه اوسوء معامله جعلنا الله واياك ممن رضي الله عنه ببره واحسانه لوالديه غفر الله لنا ولوالدينا ورزقنا برهم احياء واموات
ابو ايمن
من يرسم على ثغر امه البسمه يوم واحد في العام اسمح لي اقول لك هذا من العقوق .والبر رب العزه لم يحدد للام يوما نرسم لها البسمه وندللها ونسعدها ثم ننساها طوال العام من. ينسى امه طوال العام ندعو له بالهدايه
وام كل انسان بعيده عن المقارنات كل انسان يجد امه الافضل والاحسن وان كانت مختله عقليا فالحيوان وهو حيوان نجد الام ترعى وتعطف وتهتم بصغارها هناك عاطفه داخليه وحب فطرت عليه من خالقها عند حب الام يستوي الفقير والغني ولا نتجاهل دعوات ام لابنائه ونظرات عطوفه تسبق مواطئ اقدامهم صغارا وكبارا حفظ الله امي وامهاتكم ورزقنا برهم احياء واموات
الاخ سعد الرفاعي كاتب مبدع كتبت وابدعت في حق الام واني لأراك من ابر الابناء بأمه من خلال مقالك عن الام ولكن لا نغفل عن حق الاب ودوره في كيان الاسره فهو العمود التي تمسك به الخيمه وهو قاعدتها التي تستظل به الاسره وهو المكمل لبناء الاسره أن صلح صلحت الاسره فلنجعل العام كله بعام الاسره المسلمه ككل وبالتالي كل العام للسلم العالمي والمحبه والتسامح والعبادة لله الواحد الاحد وان تكون جميع نياتنا خالصة لله العلي البصير وبذلك تعم السعاده في العالم اجمع ويعم السلام والخلاص من الحروب والتناحر التي لا منتصر فيها بل الخاسر فيها هو السلم العالمي وتفكك الأسر وخساره في المال والأدوات والارواح والمعدات وفقدان الهويه الوطنيه وبالتالي فقدان الهويه العالميه التي خلقنا الله من اجلها الا وهي العباده ولكم جميعا تحياتي من أسرة الشرق الى كتابها والى قرائها والى المشاركين في تعليقات الصحيفه ومبروك عليكم عيد الام والاسره المسلمه والسلم العالمي.
اخوكم محمد آل سالم.