الباحة: الهلال الأحمر يباشر 310 بلاغات في 15 يوماً

الباحة ـ الشرق

باشرت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال الخمسة عشر يوماً الماضية، 310 بلاغات على محافظات المنطقة تنوعت ما بين حوادث تصادم وانقلاب ودعس.

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، أن عدد الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث والحالات المرضية بلغت 304 إصابات، وخمس حالات وفاة، مشيراً إلى أن عديداً من الإصابات عولجت في موقع الحادث والبعض نقل بوسيلة أخرى، في حين نقلت فرق الهلال الأحمر 105 إصابات منها، وتم التعامل من قبل الفرق الإسعافية مع تلك الحالات بالموقع بما يقتضيه الموقف حسب كل حالة ومن ثم نقلها للمستشفى.

وطالب الزهراني الجميع بعدم الاستعجال في نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية التي هي على دراية تامة بطريقة النقل الصحيحة والسليمة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)