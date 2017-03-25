ضبط جانٍ أطلق النار على عشريني في القديح

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على شاب أطلق النار على مواطن في القديح بمحافظة القطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد زياد الرقيطي أنه إلحاقاً لما سبق الإشارة عنه مساء الثلاثاء الماضي، عن تعرض مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً لإطلاق النار من أحد الأشخاص أثناء وجوده بالقرب من مقبرة بلدة القديح ما أسفر عنه إصابة المجني بعدة طلقات نارية أسعف على إثرها بالمستشفى.

وأضاف أنه تم القبض على الجاني، حيث تبين أنه مواطن يبلغ من العمر 28 عاما، وتم إيقافه تمهيداً لإحالته وملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)