«السلامة أولاً» في مدارس وادي الدواسر

اختتمت إدارة التعليم بوادي الدواسر في مبنى مدارس الأبناء بالمحافظة مؤخراً، معرض الأمن والسلامة المدرسية الثالث للبنات الذي أقيم بعنوان «السلامة أولاً».

وأفادت منسقة المعرض إبتسام السواط، بأن المعرض تضمن عدة أجنحة وأركان اشتملت على صور ومجسمات تعريفية وتوعوية ومعلومات تهدف إلى إثراء طموح الزائرات من طالبات وهيئات تعليمية وإدارية في المدارس بتحقيق الأمن والسلامة في بيئاتهم التعليمية المدرسية، كما تم توزيع أكثر من 500 بروشور توعوي بالمناسبة.

وأكدت أهمية البرنامج والملتقى في تعزيز قدرات منسقات الأمن والسلامة المدرسية في المدارس وتمكينهم بالمعرفة والإمكانات الأساسية، بما يؤهلهم في دفع عملية الأمن والسلامة في المستقبل بالمدارس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)