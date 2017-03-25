عمان ـ واس

قدمت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري، الخدمات الطبية العلاجية لـ 2704 حالات مرضية من الأشقاء السوريين خلال الأسبوع الـ 220 من بدء تقديم الخدمات هناك.

ودونت سجلات العيادات الطبية خلال الأسبوع الجاري عدد 626 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية، كما استقبلت عيادة القلب 47 مراجعاً، والنسائية 209 مراجعات، فيما تلقى 274 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الأسنان، وتعاملت عيادة الجراحة مع 107 حالات، والعظام 197 حالة، وتعاملت عيادة الجلدية مع 249 حالة قدم لها العلاج المناسب، وبلغ مراجعو عيادة الأذن 181 حالة، أما عيادة التطعيمات فاستقبلت 107 أطفال قُدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي «شقيقي صحتك تهمني»، وأجرى قسم المختبر 186 تحليلاً مخبرياً.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، أن العيادات التخصصية السعودية تقوم من خلال 13 عيادة طبية متخصصة، بتقديم الخدمات الطبية الشاملة وبشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري، مضيفاً أن العيادات تتمتع بسمعة طيبة في أوساط المخيم من قبل المنظمات العاملة والأشقاء اللاجئين السوريين هناك. من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر السمحان، أن الحملة الوطنية السعودية تسعى جاهدة من خلال العيادات التخصصية السعودية التابعة لها داخل مخيم الزعتري، إلى تحقيق كل ما يساهم في سلامة وصحة الشقيق السوري، انطلاقاً من الأهداف النبيلة التي وضعتها الحملة وتصب في تحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة، وبأفضل رعاية إنسانية ممكنة تشمل كافة المحاور الطبية والتعليمية والغذائية والإيوائية والاجتماعية والموسمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٢) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)