200 طالب وطالبة في المرحلة الأولى لـ «أتألق»

نجران ـ الشرق

اختتمت في نجران، أمس الأول، فعاليات المرحلة الأولى من برنامج «أتألق»، ضمن مبادرة «إثراء»، التي تنفذها شركة أرامكو ممثلة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالتعاون مع وزارة التعليم، واستهدفت 100 طالب بثانوية ابن الأثير، و100 طالبة بالمتوسطة الثانية عشرة.

ويهدف برنامج «أتألق» الذي يستمر أربعة أسابيع ويستهدف 800 طالب في أربع مدارس للبنين وأربع للبنات بمدينة نجران، بواقع 100 طالب و100 طالبة عن كل مدرسة، إلى تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب من خلال تطبيق الأساليب العلمية، وتزويدهم بالمعارف التي تساعدهم على تحقيق التأمل العلمي واكتشاف ما وراء المعرفة.

من جهة أخرى، نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في مقر الثانوية الأولى، أمس الأول، برنامج «المهارات الإعلامية الناقدة».

وهدف البرنامج الذي تضمن أنشطة وأوراق عمل إلى تعريف الحاضرات والمشاركات بوسائل الإعلام القديم والجديد، والتمييز بين إيجابيات وسلبيات الإعلام الجديد، وتدريب المستهدفين على المهارات الإعلامية الناقدة، وتحليل الرسائل الإعلامية ونقدها.

إلى ذلك، اختتمت أمس الأول، فعاليات برنامج «التعليم والتعلم» ضمن مشروع الجدارات الوظيفية للمعلمة، الذي نفذه مكتب تعليم محافظة يدمة التابع لتعليم منطقة نجران، وذلك في مقر مركز التدريب التربوي بالمحافظة.

وهدف البرنامج الذي شاركت فيه 30 متدربة على مدى خمسة أيام، إلى تنمية المهارات الأساسية لإدارة الموقف الصفي بطريقة جيدة، وتفسير الاتجاهات الحديثة لعمليتي التعليم والتعلم، وتطبيق التطوير المهني القائم على المدرسة، والتخطيط الفاعل للمحتوى «وحدات، دروس»، بالإضافة إلى توظيف استراتيجيات التدريس الفاعل، وتنمية قدرات المعلمات على تفعيل أنماط التعلم لدى الطالبات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)