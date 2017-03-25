العيسى يُكرم الأيتام المتفوقين .. اليوم

يرعى أمين عام رابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد العيسى في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، اليوم، الحفل السنوي الذي تنظمه جمعية البر بمكة المكرمة لتكريم الأيتام من الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات دراسياً، بالإضافة إلى الفائزين بجائزة البر للعمل الاجتماعي المتميز.

وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور طارق جمال أن الجائزة التي تقام للسنة السابعة على التوالي تأتي في إطار البرامج التي تنفذها الجمعية لمن يخضعون لخدماتها المتنوعة، مبيناً أن الجمعية تعمل على متابعة الطلاب والطالبات الأيتام خلال تحصيلهم الدراسي والوقوف بجانبهم خلال فترة الدراسـة ومتابعـة المتفوقين دراسياً أثناء مراحل تعليمهم المختلفة ودعمهم مادياً، إضافة إلى تقديم مبلغ الكفالة الرسمي المقرر لهم شهرياً، وكذلك دعمهم بعد تخرجهم من الثانوية العامة لمتابعة تحصيلهم الجامعي بتقديم إعانة طالب علم إذا احتاجوا لذلك لمساعدتهم على الحصول على أعلى الشهادات الدراسية في التخصصات المطلوبة في سوق العمـل.

وأفاد أن جائزة البر للعمل الاجتماعي المتميز تقام هذا العام للمرة الأولى، حيث اعتمدت الجمعية مبلغ 200 ألف ريال جوائز مالية لفروعها الثلاثة، حيث خُصص الفرع الأول للجهات الداعمة «هيئات خيرية، شركات، مؤسسات، أفراد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٢) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)