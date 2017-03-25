«صحي الخارش» يُدرب منسوبيه على خطط الإخلاء

اختتمت في مركز صحي الخارش التابع للقطاع الصحي الجنوبي، أمس الأول، فعاليات دورة تدريب خطة الإخلاء في حالات الحوادث والكوارث، بمشاركة الدفاع المدني بصامطة.

وبدأت الفعاليات بمحاضرة عن مفهوم السلامة والإخلاء في المنشآت الصحية، والدور الذي يجب القيام به في حالات الإخلاء، وكذلك الدور المنوط بمسؤول الأمن والسلامة بالمنشآت الصحية عامة وفي مثل هذه الحالات خاصة، كما ناقشت طريقة فرز الحالات ودور التمريض في خطة الإخلاء.

وقدم مدير مركز السلامة الميداني بإدارة الدفاع المدني بصامطة الملازم أول مهندس عبدالمجيد قحل، محاضرة تناول فيها التعريف بمعدات السلامة وطرق الإنقاذ، وتحدث عن مخارج الحريق، والحث على التدريب في خطة الإخلاء في حالة الحرائق، وأنواع طفايات الحريق، مؤكداً ضرورة تعزيز ثقافة السلامة والحماية بين أفراد المجتمع وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لضمان استفادتهم منها عملياً في حال حدوث أي طارئ.

واختتمت الفعاليات بتدريب عملي بمشاركة حوالي 100 متدرب من مختلف التخصصات على استخدام طفايات الحريق وكيفية التعامل معها بالشكل الآمن والصحيح، وذلك تحت إشراف فريق العمل في الدفاع المدني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)