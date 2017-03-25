القيادة تهنئ الرئيس اليوناني بذكرى استقلال بلاده

الرياض ـ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

إلى ذلك، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق مزيد من التقدم والازدهار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٢) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)