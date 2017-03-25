ناقشت لجنة التنمية السياحية في محافظة البكيرية، عدداً من المواضيع المهمة كالترتيبات اللازمة لمهرجان الصيف، ووضع آلية معينة لاستقبال الوفود السياحية في المحافظة، وضرورة العمل على تنظيم جناح خاص بتاريخ البكيرية، بالإضافة إلى متابعة إنفاذ الجادة بين مقصورة السويلم ومتحف الراجحي، إلى جانب مناقشة ما تم طرحه في المحضر السابق للاجتماع. وطرح الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، أمس الأول، برئاسة رئيس اللجنة محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، بحضور الأعضاء، دراسة إقامة حفل أهالي البكيرية بعيد الفطر المبارك في نادي الأمل، وأيضاً تشكيل لجان فرعية، على أن تتولى كل لجنة مهام محددة ويكلف أمين اللجنة بذلك.
«سياحة البكيرية» تناقش ترتيبات مهرجان الصيف
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)
Logging In...
مقالات في محليات
الأكثر مشاهدة في الشرق
-
-
«مهاجم لندن» لم يكن على قوائم المراقبة لدى إقامته في السعودية
-
عقوبات أمريكية على 11 كياناً وفرداً بسبب «البالستي» الإيراني
-
-
-
-
-
-
-
الأكثر مشاهدة في محليات
-
«مهاجم لندن» لم يكن على قوائم المراقبة لدى إقامته في السعودية
-
-
-
-
أمير جازان لأسرة الشراحيلي: تضحيات الشهيد تؤكد انتماءه لوطنه وولاءه لقيادته
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
استفتاء
Loading ...
Profile