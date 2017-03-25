«سياحة البكيرية» تناقش ترتيبات مهرجان الصيف

البكيرية ـ الشرق

ناقشت لجنة التنمية السياحية في محافظة البكيرية، عدداً من المواضيع المهمة كالترتيبات اللازمة لمهرجان الصيف، ووضع آلية معينة لاستقبال الوفود السياحية في المحافظة، وضرورة العمل على تنظيم جناح خاص بتاريخ البكيرية، بالإضافة إلى متابعة إنفاذ الجادة بين مقصورة السويلم ومتحف الراجحي، إلى جانب مناقشة ما تم طرحه في المحضر السابق للاجتماع. وطرح الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، أمس الأول، برئاسة رئيس اللجنة محافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، بحضور الأعضاء، دراسة إقامة حفل أهالي البكيرية بعيد الفطر المبارك في نادي الأمل، وأيضاً تشكيل لجان فرعية، على أن تتولى كل لجنة مهام محددة ويكلف أمين اللجنة بذلك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)