الشرقية: تصريف 250 ألف متر مكعب من مياه الأمطار خلال 3 ساعات

الدمام ـ الشرق

بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ خطة الطوارئ التي أعدتها مسبقاً للتعامل مع موسم الأمطار والحالات المطرية الطارئة، وذلك بعد تأكيد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على أن المنطقة ستشهد أمطارا متوسطة وغزيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة بدأت منذ الأربعاء الماضي، في تنفيذ خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع موسم الأمطار والحالة المطرية الاستثنائية، مشيراً إلى أنه تم نشر عشرات المعدات والآليات في جميع أحياء حاضرة الدمام غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى وجود الفرق الميدانية؛ لتنفيذ خطة الطوارئ ولسحب جميع تجمعات مياه الأمطار، فيما تم تشغيل جميع محطات تصريف مياه الأمطار التي تبلغ 43 محطة، إضافة إلى المتابعة الميدانية من رؤساء البلديات والمهندسين المختصين وشركات النظافة ومقاولي الأمانة، الموجودين حالياً في جميع محطات تصريف مياه الأمطار للتأكد من عمل جميع المحطات.

وبين أن ‏بلدية الخبر قامت بنشر فرق ميدانية لمتابعة عمل الآليات والمعدات في المواقع كافة، وتوزيع 50 مضخة بسعات مختلفة في عدد من المواقع، فيما قامت بلدية شرق الدمام بتوجيه مضخات «ثلاث بوصات» لجميع مواقع المنطقة، وتكثيف وجود الفرق الميدانية للكشف على فتحات تصريف المياه، إضافة إلى قيام ‏بلدية غرب الدمام بنشر أكثر من 17 صهريجاً لسحب تجمعات مياه الأمطار من ضاحية الملك فهد، وحي الفاخرية والأحياء غير المخدومة فيها.

وأكد الصفيان أن الأمين يتابع تنفيذ الخطة بشكل مباشر، ووجه بتسخير كافة الموارد البشرية والفنية لتنفيذ الخطة على أكمل وجه، لافتاً إلى مشاركة جميع البلديات التابعة والمرتبطة بكافة مناطق ومحافظات المنطقة في الخطة، وكذلك غرفة الطوارئ التي تابعت فرق الصيانة والفرق الميدانية أثناء تعاملها مع تجمعات المياه في جميع المناطق والأحياء.

وأشار إلى أنه تم تشغيل محطات تصريف مياه الأمطار في مدن حاضرة الدمام التي تبلغ 43 محطة بالطاقة المتناسبة مع كميات الأمطار، فيما تم تصريف 250 ألف متر مكعب من المياه خلال الثلاث ساعات الأولى لهطول الأمطار، فيما تم تشغيل المحطات بنسبة 60‎‎% من طاقتها التصريفية حسب كميات المياه الواردة، ولاتزال المتابعة لأعمال تشغيل المحطات مستمرة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع المقاولين للتعامل السريع مع تجمعات المياه، وتم تكليف مقاولي التشغيل بشفط المياه أولاً بأول، باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقاً، وتم تجهيز فرق عمل للقيام بمراقبة انسياب المياه إلى فتحات التصريف ورفع ما يسبب انسدادها، إضافة إلى فرق عمل ميدانية من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال تصريف الأمطار للقيام بمجموعة من المهام تتمثل في تقييم أداء المقاولين والوضع التشغيلي لمحطات وشبكات التصريف والرصد الميداني لمواقع التجمعات تمهيداً لوضع الحلول العاجلة والدائمة.

كما بدأت إدارة الكهرباء والإنارة بإشراف مباشر من قبل مديرها المهندس مصطفى آل توفيق ومساعده المهندس فيصل العتيبي بتلقي البلاغات عبر خدمة (940) عن أي أعطال لأعمدة الإنارة في الطرق والميادين العامة، كما بدأت إدارة صيانة الطرق بتجهيز المسح الميداني للطرق المتضررة من هطول الأمطار إن وجدت لأعمال الصيانة الدورية فور توقف الحالة المطرية.

وأهاب بجميع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تجمعات لمياه الأمطار عبر مركز 940.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٣٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٥-٠٣-٢٠١٧)